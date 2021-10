A quelques semaines de sa sortie en France, la console Evercade dévoile son jeu (rétro)

La console retro-gaming Evercade VS dévoile un peu plus son jeu à quelques semaines de son lancement en France. Cette petite console conçue par la société Blaze fonctionne avec des cartouches dédiées contenant des collections de titres rétro plus ou moins célèbres. Les titres rétro de l’Evercade sont tous sous licence (rien d’illégal ici bien sûr) et les plus grands éditeurs de l’époque ont tous accepté de jouer le jeu (hum…), à l’instar d’Atari, Namco, DataEast, etc.

Particularité de cette console au design SNES-like, la machine peut accueillir 2 cartouches en même temps, sachant donc qu’une seule cartouche contient déjà plusieurs jeux. 4 ports manette sont présents en façade (et donc les jeux peuvent supporter le multi en local jusqu’à 4 joueurs). Sur le plan technique, il ne faut pas s’attendre à un miracle : l’Evercade contient un processeur quatre-cœurs cadencés à 1,5 GHz et l’affichage est en FULL HD. Petite subtilité vraiment sympa, il sera possible d’ajouter un filtre à l’image de manière à donner l’impression que le jeu s’affiche sur un écran CRT !

L’Evercade VS sera disponible à la vente en France durant la semaine du 8 au 17 décembre. Son prix est de 89,99 euros et on devrait la trouver chez à peu près tous les revendeurs en ligne (dont Amazon bien sûr). Les cartouches de jeux seront facturées 19,99 euros et une manette supplémentaire coûtera 24,99 euros.