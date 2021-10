Fin de tournage à bord de l’ISS : l’actrice Yulia Peresild et le réalisateur Klim Shipenko sont revenus sur Terre

La Russie a donc grillé la politesse à l’américain Tom Cruise. Dimanche 17 octobre, l’astronaute Oleg Novitsky, l’actrice Yulia Peresild ainsi que le réalisateur Klim Shipenko sont revenus sur Terre après 12 jours de tournage à bord de l’ISS. On notera que le « vrai » cosmonaute russe Oleg Novitsky a lui-même interprété un petit rôle, soit celui d’un astronaute gravement tombé malade et que l’actrice Yulia Peresil (qui joue une chirurgienne) tentera bien sûr de sauver. D’autres séquences du film (intitulé Le Défi) ont même été tournées juste à côté de la capsule Soyouz qui venait de se poser sur les plaines kazakhes !

C’était un plaisir d’accueillir Klim et Yulia, ils se sont adaptés comme des poissons dans l’eau. Je leur souhaite le meilleur sur Terre !

Klim and Yulia were an example of professionalism and adapted to space like fish to water. I wish them all the best on Earth! #MissionAlpha pic.twitter.com/T1rK8vBHab

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 17, 2021