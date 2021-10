Vers la fin des FIFA d’Electronic Arts ?

L’impensable est sur le point d’arriver. Les joueurs pourraient ne plus avoir droit à leur jeu FIFA annuel. Electronic Arts continuerait de proposer des jeux de foot, mais l’éditeur américain ne souhaiterait plus payer la très chère licence de la Fédération Internationale de Football. Comme une « preuve » de ce désaccord, la FIFA vient de communiquer sur sa nouvelle stratégie, qui consiste entre autres à ne plus « plus dépendre d’une seule partie contrôlant et exploitant l’ensemble des droits ».

En d’autres termes, la FIFA n’exclurait plus des partenariats avec d’autres studios qu’EA (fini les accords exclusifs donc…) si tant est que ces derniers acceptent les conditions drastiques de la fédération (ces mêmes conditions qui auraient poussé EA à arrêter les frais). Malgré leur qualité très variable d’une année sur l’autre, les FIFA étaient devenus une sorte de « tradition » vidéoludique… une tradition qui prenait de plus en plus souvent des allures de casino ludique depuis l’apparition de FUT.

Outre la signature de nouveaux contrats de licence, la FIFA va s’attacher à organiser de nouvelles compétitions eSport en parallèle de gros évènements sportifs (Coupe du Monde par exemple). Le monde change dit-on, mais un jeu de foot EA qui ne s’appellerait plus FIFA, qui l’aurait cru ?