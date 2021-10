The Flash : le teaser du film inclut un caméo du Batman de Michael Keaton

Après le teaser de Black Adam, place à celui pour le film The Flash avec Ezra Miller dans le rôle principal. La vidéo a été dévoilée à l’occasion du DC FanDome qui se tient en ce moment même.

Un premier teaser pour The Flash

Le film The Flash va débloquer le multivers chez DC car Barry Allen se déplace avec une telle vitesse qu’il transcende les frontières de l’espace et du temps. Les capacités de saut dans le temps du héros lui permettent de passer de son univers cinématographique — dans lequel Batman est joué par Ben Affleck — à un univers alternatif dans lequel Batman est joué par Michael Keaton, qui reprend le rôle qu’il a joué dans les films Batman en 1989 et Batman : Le Défi en 1992.

Le teaser montre que Barry Allen a rencontré une autre version de lui-même, ainsi que Supergirl, jouée par Sasha Calle. Aussi, le Bruce Wayne/Batman de Michael Keaton demande à Barry pourquoi, avec sa capacité à se déplacer dans le temps, il voudrait essayer de sauver le sien. Le discours de Bruce se déroule sous des images de Barry retournant chez lui, où sa mère est toujours en vie. Mais dans l’univers de Barry, sa mère a été tuée et son père a été condamné à tort pour ce crime.

La date de sortie française pour The Flash est le 2 novembre 2022. Le film sortira au cinéma.