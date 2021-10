Samsung propose une variante de son SSD 980 Pro pour la PS5

Samsung a levé le voile sur une version spécifique de son SSD 980 Pro qui vise les joueurs avec une PS5. Le variante du SSD dispose d’un dissipateur thermique. Samsung a fait le nécessaire pour que la taille soit la bonne afin de se connecter sans problème à la console de Sony. Cela permettra d’installer encore plus de jeux.

Samsung adapte son SSD 980 Pro à la PS5

Le dissipateur thermique intégré est conçu pour maintenir des températures suffisamment basses afin d’offrir des vitesses soutenues. Les vitesses de lecture séquentielles peuvent atteindre 7 Gb/s. Pour ce qui est des vitesses d’écriture séquentielles, cela monte jusqu’à 5,1 Gb/s. Peu de jeux tirent pour l’instant profit de ces vitesses sur la PS5. En tout cas, les spécifications du SSD 980 Pro de Samsung dépassent la vitesse de 5,5 Gb/s que Sony recommande.

Les joueurs peuvent déjà utiliser un SSD 980 Pro de Samsung et mettre un dissipateur thermique qui a été acheté séparément. L’intérêt avec la variante annoncée cette semaine est qu’il s’agit d’un modèle prêt immédiatement, les joueurs ont seulement besoin de le connecter à la console sans le besoin d’ajouter un dissipateur thermique.

Le SSD 980 Pro de Samsung optimisé pour la PS5 sera disponible à l’achat à compter du 29 octobre. Les prix aux États-Unis seront de 249,95 dollars pour le modèle avec 1 To de stockage et 449,99 dollars pour celui avec 2 To de stockage. Il n’y a pas encore d’informations pour les prix en euros.