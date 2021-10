Suivez en direct-live le vol spatial de William Shatner (Cap. Kirk) à bord d’une fusée Blue Origin

Pour tout amateur de S.F, William Shatner est une légende. L’interprète du Capitaine Kirk dans la série Star Trek a fait rêver des millions de gamins au point que certains ont fait le choix de devenir astronaute. Cette fois, William Kirk (ou Cap. Shatner, je ne sais plus…) va vraiment rejoindre l’espace à bord d’une fusée de Blue Origin, la société spatiale créée par Jeff Bezos (l’ex-CEO d’Amazon). Le Capitaine Kirk sera accompagné durant son court voyage spatial par Audrey Powers, vice-présidente de Blue Origin, de Glen de Vries, vice-président de la branche sciences et santé de Dassault Systèmes, et du cofondateur de Planet Lab Chris Boshuize. Le décollage de la fusée est prévu pour 16h30 (dans une poignée de minutes donc…), et il est possible de suivre tout cela en direct via la vidéo-dessous. Rappelons qu’à l’issue de ce vol spatial, William Shatner deviendra officiellement le plus vieil astronaute (l’acteur a 90 ans).

William Shatner et les trois autres membres d’équipage ne passeront que quelques minutes en apesanteur, juste au dessus de la ligne de Karman (100 km d’altitude)