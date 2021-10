Microsoft dévoile un contrôleur VR capable de changer de forme selon le contexte

Le secteur de la VR est en plein bouillonnement ces derniers temps. Les annonces de nouveaux casques se multiplient en cette fin d’année, et l’on pressent que ce n’est qu’un début. Microsoft Research vient de dévoiler un prototype de contrôleur VR capable de changer de forme selon le contexte. Le X-Rings est bardé de capteurs capacitifs capables de reconnaitre la position exacte de chaque doigt, et sa structure externe peut se modifier afin d’épouser la forme des objets que l’on saisira dans le monde virtuel ! L’appareil est aussi sensible aux niveaux de pression, et peut communiquer cette information dans l’espace VR (lorsqu’on presse une orange virtuelle par exemple).

Les résultats publiés sont franchement spectaculaires, mais on peut malheureusement douter qu’un tel accessoire puisse être commercialisé dans un avenir proche. C’est d’autant moins probable à vrai dire que Microsoft ne semble toujours pas pressé de sortir son propre casque VR.