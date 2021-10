OVH s’explique sur la panne qui a bloqué plusieurs sites/services

Ce mercredi 13 octobre 2021, OVH a connu une panne, ce qui a provoqué l’indisponibilité de nombreux sites et services. L’hébergeur, qui présente ses excuses, explique que c’est lié à une erreur humaine et non un quelconque piratage.

Importante panne chez OVH

Les premiers signalements de la panne d’OVH ont eu lieu peu après 9 heures ce matin. Le pic de signalements a été atteint vers 09h45, avant que leur nombre ne commence à baisser, et que des opérateurs de sites touchés ne commencent à signaler la reprise de l’activité et le rétablissement des services.

Octave Klaba, le fondateur et président d’OVH, a expliqué dans un tweet que la panne est liée à « une erreur humaine ». Il a indiqué qu’elle concernait le backbone, c’est-à-dire le réseau de télécommunications qui relie toutes les infrastructures de l’hébergeur. Elle s’est produite à la suite d’une intervention sur un routeur.

Suite à une erreur humaine durant la reconfiguration du network sur notre DC à VH (US-EST), nous avons un souci sur la toute la backbone. Nous allons isoler le DC VH puis fixer la conf. https://t.co/kDakq7FGBO — Octave Klaba (@olesovhcom) October 13, 2021

« Nous avons mené le matin du 13 octobre à 9h12 des interventions sur un routeur de notre data center de Vint Hill aux États-Unis, ce qui a entraîné des perturbations sur l’ensemble de notre réseau », indique un tweet d’OVH. L’hébergeur explique que l’intervention avait pour but de « renforcer nos protections anti-DDoS ». Il souligne au passage que ce type d’attaques, qui consiste à submerger un site avec une quantité importante de requêtes, « ont été particulièrement intenses ces dernières semaines ».

Incident Réseau – 13 Octobre 2021 pic.twitter.com/pQDSbVNkiR — OVHcloud France (@OVHcloud_FR) October 13, 2021

Une panne avant l’entrée en Bourse

Une vérification est en cours pour s’assurer du rétablissement des différents services. « Nous présentons nos plus sincères excuses à l’ensemble de nos clients impactés et feront preuve de la plus grande transparence sur les causes et les conséquences de cet incident », conclut l’hébergeur.

Cette panne intervient au moment où OVH veut se lancer en Bourse. La société compte se lancer vendredi avec une levée de fonds espérée à 350 millions d’euros, pour une valorisation de l’entreprise entre 3,5 et 3,75 milliards d’euros.