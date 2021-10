Para//èles : Disney+ dévoile le trailer de sa première série française

Disney+ vient de diffuser le trailer de sa toute première production française, la série fantastique Para//èles. Ls série racontera les aventures d’une bande d’ados (Bilal, Romane, Samuel et Victor) qui découvrent une dimension parallèle cachée au fond d’un tunnel désaffecté. Difficile de ne pas y voir des points communs avec l’excellente série Netflix The Dark, y compris jusque dans le choix de la photo aux tonalité bleuâtres.



On aimerait pouvoir écrire que cette série s’annonce comme une vraie claque et la preuve que la production française peut imprimer sa marque sur le genre fantastique… mais on ne fera pas. A vrai dire, ce que l’on voit là nous semble tout de même assez enfantin dans son approche, comme s’il s’agissait avant tout de s’adresser à un public jeune (et pas seulement familial ou grand public). Para//èles n’a pas encore de date de sortie.