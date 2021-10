Scream 5 : premier trailer pour le 5ème opus hommage à Wes Craven

Wes Craven est décédé le 30 août 2015. Le maitre de l’horreur était connu du grand public pour la série de films Scream, un classique du cinéma d’horreur (qui a aussi lancé la carrière de la craquante Neve Campbell), et les très cultes La Dernière Maison sur la Gauche (1972), Les Griffes de la Nuit (1984) ou bien encore La Colline a des Yeux. Scream 5, film hommage (et opération commerciale bien juteuse sans doute), s’annonce sous la forme d’un trailer qui nous permet de retrouver Neve Campbell (Sidney Prescott), Courtney Cox (Gale Weathers) et David Arquette (Dewey Riley) aux prises avec le terrible Ghostface.

Le trailer dévoile un large extrait de ce qui est sans doute la séquence d’introduction (Scream commence toujours par une scène de meurtre), un extrait qui au passage nous permet de comprendre que le tueur masqué (Ghostface) s’est mis aux nouvelles technologies (hack de mobile et d’installation domotique, excusez du peu). Scream 5 sera visible en salles à partir du 12 janvier 2022.