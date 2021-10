Twitter ajoute une option pour supprimer un abonné, sans pour autant le bloquer

Twitter propose à tous ses utilisateurs une nouvelle option qui a pour nom « Supprimer cet abonné ». Elle permet de retirer un abonné, sans pour autant le bloquer. L’abonné en question n’est pas averti de la procédure. S’il visite votre profil, il verra qu’il ne vous suit plus.

Une nouvelle option est disponible sur Twitter

Pour retirer un abonné, rendez-vous sur votre profil Twitter et puis cliquez sur « Abonnés ». Vous verrez alors toutes les personnes qui vous suivent. Repérez un compte en particulier et cliquez ensuite sur les trois petits points. Vous n’avez plus qu’à sélectionner l’option « Supprimer cet abonné ». À noter que vous pouvez également vous rendre sur le profil d’un utilisateur en particulier et faire la même chose.

Cette fonctionnalité peut s’avérer utile si vous ne souhaitez pas bloquer complètement une personne, mais que vous voulez créer de l’espace par rapport à un autre utilisateur. Cette nouvelle méthode de Twitter est un peu plus facile que la précédente, qui nécessitait de bloquer et de débloquer quelqu’un manuellement.

The option to remove a follower is now rolling out to everyone on web. — Twitter Support (@TwitterSupport) October 11, 2021

La possibilité de supprimer un abonné est la dernière fonctionnalité de Twitter visant à donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leur expérience sur la plateforme afin de contribuer à réduire les abus et le harcèlement. En septembre, l’entreprise a commencé à tester une nouvelle fonction de mode sécurité qui bloque temporairement les comptes abusifs, mais nous ne savons pas encore quand elle sera déployée à plus grande échelle.