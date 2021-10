Le Galaxy S22 pourrait prendre du retard à cause de la pénurie de composants

Xiaomi fait des merveilles et Apple casse la baraque avec ses iPhone 13, mais il ne faudrait peut-être pas oublier trop vite que Samsung reste le premier fabricant de smartphone. Le géant sud-coréen prépare le lancement de son prochain flagship haut de gamme, le Galaxy S22, un mobile dont la présentation était attendue pour le mois de janvier.

Malheureusement pour les amateurs de mobiles Samsung, la pénurie actuelle de puces pourrait décaler la commercialisation du précieux. SamMobile croit en effet savoir que le fabricant pourrait privilégier la sortie discrète du Galaxy S21 FE (Fan Edition) en janvier, un modèle qui semblait pourtant avoir totalement disparu des tablettes.

La sortie conjointe de deux nouveaux modèles ne serait pas vue d’un très bon œil par les dirigeants de Samsung, sans compter que dans un contexte de pénurie de composants, le choix d’un report semblerait plus raisonnable (plus de composants et donc plus de chances de satisfaire la demande au lancement). SamMobile table donc sur un lancement du Galaxy S22 dans le courant du mois de février, probablement juste avant l’ouverture du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone qui ouvrira ses portes le 28 de ce mois.