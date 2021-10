Marketing 2.0 : un bras robot effectue une réservation d’hôtel à très haute altitude

Comment réussir un joli coup marketing ? Tout simplement en créant un évènement pas si original que cela mais qui a de fortes chances de se terminer en gros titres bien juteux dans les médias branchés tech. La société Mooncard a eu ainsi l’idée marketing très ingénieuse de nouer un partenariat avec VISA et la société Sent into Space afin de réaliser la première réservation d’hôtel à très haute altitude (en espérant que les médias parleront en fait de réservation faite de l’espace, ce qui bien sûr très malin).

Dans le détail, c’est évidemment beaucoup moins spectaculaire : un bras robot tenant un carte bancaire a réservé une chambre d’hôtel grâce à une borne de paiement sans contact, le tout à environ 37 km d’altitude (très loin de l’espace donc). Le bras robot et la borne de paiement étaient rattachés à un ballon à hydrogène et la réservation de 45 euros concernait une chambre de l’hôtel Saint-Sauveur à Blankenberge (Belgique).