Sjömärke : IKEA dévoile un chargeur sans fil qui peut fonctionner sous un meuble

Les amateurs d’intérieurs sobres et vides de tous gadgets électroniques seront ravis d’apprendre qu’IKEA propose à la vente le Sjömärke, un chargeur par induction (sans fil donc) capable de fonctionner tout en étant placé sous un meuble (table, étagère, etc.). Compatible avec la norme Qi, ce chargeur est donc adapté à la quasi totalité des smartphones à recharge sans fil. Un point reste à prendre en compte : quelle que soit la puissance de la borne de recharge (qu’IKEA ne précise pas), cette dernière ne peut pas assurer de recharge sans fil ultra rapide en étant située sous un meuble, l’épaisseur entre la borne et le smartphone empêchant ce type de recharge.



IKEA n’insistant pas sur une technologie qui serait particulièrement innovante (la seule vraie innovation ici réside dans le design et la facilité d’installation de la borne), on peut donc en conclure que la recharge ne dépassera pas les 5W de puissance. La borne de recharge est proposée à la vente sur le site du fabricant au prix de 29,99 euros.