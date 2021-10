Fairphone 4 : le smartphone éco-responsable est de retour (specs + préco)

Depuis plusieurs années, le fabriquant Fairphone joue la carte du smartphone éco-responsable : les composants sont issus de la production équitable, aucun élément chimique nocif, et la promesse d’un appareil recyclé pour chaque Fairphone 4 vendu. Généralement, la proposition du Fairphone ne va guère plus loin que ce positionnement « vert » (certains diront que c’est déjà beaucoup), les composants internes de l’appareil étant souvent à la traine des standards du marché.

Le nouveau Fairphone ne bouge pas totalement les lignes sur le plan des performances, mais cette 4ème génération a au moins le mérite d’aligner des specs correctes pour le prix demandé. L’appareil dispose ainsi d’une dalle LCD Full HD+ 6,3 pouces recouverte d’un verre Gorilla Glass 5, d’un bloc photo à 3 capteurs (grand angle 48 megapixels + ultra grand angle 48 megapixels + capteur ToF), d’un Snapdragon 750G de Qualcomm compatible 5G et d’une batterie AMOVIBLE de 3905 mAh. L’ensemble fonctionne sous Android 11, sachant bien sûr que le fabricant promet des mises à jour vers Android 12 et Android 13 histoire d’inciter l’utilisateur à garder le même mobile le plus longtemps possible.

Le Fairphone 4 est proposé en précommande au prix de 579 euros pour le modèle de base équipé de 6 Go de RAM et de 128 go de stockage (coloris vert uniquement), et à 649 euros pour la version 8 Go/256 Go (coloris Gris, Vert et Vert moucheté).