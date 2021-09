Seeker VR : volez en VR avec le Nimbus 2000 de Harry Potter !

Vous êtes fan de Harry Potter et vous avez toujours rêvé de chevaucher le fameux balai volant Nimbus 2000 ? C’est désormais possible avec Seeker VR, un jeu VR « non-officiel » jouable sur Oculus Quest 2. Le développeur Team Eldritch a ainsi recréé les arènes du fameux Quidditch (et même le campus de Poudlard situé à proximité) et le joueur peut donc enfourcher le Nimbus 2000 à la poursuite du Vif d’or, ou bien tirer des Souaffles contre des petites bestioles enchantées.

La réalisation est d’un niveau assez épatant (sachant que tout a été réalisé par une seule personne), et cerise sur le pixel, le jeu est totalement gratuit. Cette gratuité n’est pas un acte de pure générosité : comme on peut s’en douter en effet, ce jeu « inspiré de » n’a pas la licence officielle Harry Potter, et pour éviter les foudres de la Warner, Team Eldritch a préféré le mettre gratuitement à disposition sur la plateforme itch.io. Seeker VR est uniquement jouable sur Oculus Quest 2 (pour le moment).