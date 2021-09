Virgin Galatic obtient de nouveau l’autorisation de vol de la FAA

Virgin Galactic va de nouveau pouvoir faire voler le SpaceShip Two Unity. Durant le dernier vol, l’avion – avec Richard Branson à son bord – avait dévié de sa trajectoire durant 1 minute et 41 secondes, une anomalie qui n’avait pas été correctement reportée. La FAA s’était alors emparée du dossier et suspendu l’autorisation de vol de Virgin Galactic le temps de l’enquête. Les propositions de Virgin Galactic – communication en temps réel avec le contrôleur aérien durant le vol, plan de vol avec plusieurs trajectoires de rentrée possibles – ont visiblement fait mouche.

Virgin Galactic is cleared to fly FAA-licenced spaceflights following the conclusion of an FAA inquiry. Read more here; https://t.co/G4UaH5KLU9 pic.twitter.com/qs5vOoxoGb

— Virgin Galactic (@virgingalactic) September 29, 2021