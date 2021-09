5G : pas d’ondes excessives avec les premiers smartphones selon l’ANFR

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a testé les premiers smartphones 5G et dit ne pas avoir constaté de niveau d’ondes excessif. Les 13 appareils sont en dessous du seuil maximal fixé par la loi pour l’énergie pour quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain (débit d’absorption spécifique, DAS).

Pas de problème particulier pour les ondes avec les smartphones 5G

Ce seuil est fixé à 2 watts par kilo pour le tronc et 4 watts par kilo pour les membres (main qui tient l’appareil, poche de pantalon, etc). « Les premiers contrôles réalisés dans le cadre de la surveillance du marché montrent que la contribution supplémentaire de la 5G est très basse, et n’apparaît que lorsque les antennes 4G et 5G dans le téléphone sont colocalisées », a précisé l’ANFR. Des augmentations moyennes de 0,4% pour le tronc et de 1,8% pour les membres ont ainsi été constatées.

L’ANFR réalise chaque année des campagnes de vérification des niveaux d’énergie émis par les smartphones du marché. La batterie de tests rendue publique cette semaine concernait un total de 44 appareils, dont les 13 compatibles avec la 5G.

Dans le même temps, deux smartphones non-5G de la marque Heyou distribuée par Boulanger (EssentielB Heyou 60 et 40) ont été décelés comme non conformes pendant les tests. Une mise à jour logicielle a permis d’abaisser leur niveau d’émission et de les rendre conformes, selon l’ANFR.