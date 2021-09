New World : le MMORPG d’Amazon est disponible, et c’est déjà le chaos

Très attendu, le MMORPG New World a fait ses grands débuts aujourd’hui, et c’est peu dire que ce démarrage s’avère assez contrasté. Dans la liste des points positifs, l’engouement incroyable de très nombreux joueurs, qui ont été plus de 700 000 à prendre d’assaut les serveurs du jeu. Cet enthousiasme massif a produit le gros point noir de cette journée de lancement : face à l’afflux des joueurs, les 233 serveurs d’Amazon n’ont pas tenu la charge, qui était pourtant de 466 000 joueurs en simultané !

Conséquence de ce mauvais dimensionnement des serveurs, de nombreux joueurs n’ont même pas réussi à se connecter au jeu tandis que les listes d’attente ont atteint jusqu’à plusieurs milliers de personnes (soit jusqu’à une semaine d’attente pour avoir juste le droit de s’inscrire !). Face à la grogne des joueurs déçus, Amazon a finalement publié un communiqué pour annoncer que de nouveaux serveurs seraient bientôt mis en place.

Le MMORPG New World se déroule sur l’île d’Aeternum (lore de type heroic fantasy) et propose une très longue liste d’activités (récolte, artisanat, combats, etc.). 4 modes de jeux sont proposés, soit le mode Guerre (100 joueurs s’affrontent sur la même map), le mode Déferlantes (combats PvP et PvE d’équipes de 20 joueurs), le mode Expéditions (RPG et exploration) et le mode Invasions (50 joueurs affrontent des vagues successives de monstres).