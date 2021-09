xCloud fait ses débuts en bêta sur Xbox

Microsoft a lancé la phase de bêta pour l’intégration de son service de cloud gaming xCloud sur Xbox. Il devient possible de lancer des jeux sans avoir à les installer, du fait qu’ils opèrent à distance sur des serveurs et non directement sur la console.

Arrivée de xCloud sur les Xbox

Pour tester xCloud sur Xbox, il faut être membre du programme Xbox Insider et être sur le canal Alpha Skip-Ahead ou Alpha. Une autre nécessité est d’avoir un abonnement en cours au Xbox Game Pass Ultimate. Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez tester le service depuis votre console.

Comme l’explique Microsoft :

Le cloud gaming sur votre console réduit votre temps pour s’amuser et vous permet de vous lancer rapidement dans des sessions multijoueur en ligne avec vos amis en vous permettant de jouer aux jeux du Xbox Game Pass sans avoir à attendre une installation. De plus, vous économisez de l’espace sur votre espace disque dur ! Pour commencer, accédez au Xbox Game Pass sur votre console et recherchez les jeux avec l’icône de nuage.

Quelques bugs existent

Microsoft fait savoir qu’il existe des problèmes connus avec xCloud sur Xbox. Il se peut que les utilisateurs ne puissent pas lancer les jeux qui font partie d’un bundle (Forza Horizon 4, Halo : The Master Chief Collection, etc). En outre, les achats en jeu ne sont pas pris en charge lorsque les utilisateurs jouent à un jeu avec xCloud depuis leur console. Une solution de secours est d’effectuer l’achat via le Store sur la Xbox ou via Xbox.com.

Aussi, les membres peuvent voir le même jeu apparaître deux fois dans le MRU après avoir choisi de l’installer. D’autre part, les jeux précédemment installés sur un disque externe qui n’est plus connecté à la console ne pourront pas être lancés avec xCloud et certaines expériences de jeu peuvent s’afficher uniquement en anglais.

Microsoft ne dit pas encore quand tout le monde pourra profiter de xClodu sur les Xbox.