Microsoft dévoile la Surface Go 3 avec de nouveaux processeurs Intel

Microsoft a présenté aujourd’hui la Surface Go 3. Il s’agit pour le coup d’une petite révision par rapport à la Surface Go 2 qui a vu le jour l’année dernière. Les deux principaux éléments à retenir sur les processeurs Intel et Windows 11 installé par défaut.

Présentation de la Surface Go 3

Visuellement parlant, la Surface Go 3 est identique au modèle précédent. On retrouve toujours un écran de 10,5 pouces avec une définition de 1 920 x 1 080 pixels, les mêmes caméras, les haut-parleurs, connectiques et les mêmes dimensions. La différence se situe au niveau des composants internes avec des processeurs Intel Pentium Gold 6500Y ou Core i3-10100Y. Pour rappel, la Surface Go 2 avait le droit aux processeurs Intel Pentium Gold 4425Y ou Core m3. Selon Microsoft, le gain de performances d’une génération à l’autre est de l’ordre de 60%.

Pour le reste, l’appareil tourne par défaut sur Windows 11. Ce n’est pas vraiment une surprise, sachant que le système d’exploitation est sur le point de sortie. Pour rappel, la disponibilité de la version finale se fera le 5 octobre prochain.

Prix et date de sortie

Microsoft proposera la Surface Go 3 en France à compter du 5 octobre, justement. Le prix de lancement sera de 439 euros. Ce prix correspond au modèle de base (avec l’Intel Pentium Gold 6500Y) et sans aucun accessoire.