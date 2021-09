Blizzard : départs du produteur d’Overwatch et de la directrice du pôle juridique

La saignée continue de plus belle chez Blizzard et chaque jour semble désormais apporter son lot de mauvaises nouvelles. Quelques heures seulement après l’annonce d’une enquête de la SEC, on apprend que deux des cadres du studio viennent de quitter le navire. Claire Hart, la directrice juridique du studio, a décidé de prendre le large après des semaines de très fortes tensions à son poste (le service juridique de Blizzard doit être l’un des plus sollicités à l’heure actuelle).

C’est la fuite chez Blizzard : après Jeff Kaplan (réalisateur d’Overwatch), J. Allen Brack, le directeur des ressources humaines Jesse Meschuk, Luis Barriga et Jesse McCree (respectivement réalisateur et lead designer sur Diablo IV) et Johnathan LeCraft (designer sur WoW), deux autres cadres du studio quittent le navire en perdition

Claire Hart est arrivée chez Blizzard en 2018, après plus de 10 ans au service de Google. Le pole juridique qu’elle dirigeait devait forcément examiner de façon détaillée les différentes plaintes et enquêtes lancées ces dernières semaines. Ce contexte particulier n’est peut-être pas à l’origine de cette démission, mais la coincidence est pour le moins troublante.

Autre départ, celui de Chacko Sonny, qui n’est autre que le producteur de la franchise Overwatch (une paille…). Là encore, il est difficile de savoir si la tempête que traverse Blizzard a joué un rôle dans la décision du producteur, mais l’extrême soudaineté de cette décision fait plutôt pencher la balance vers un « changement d’air » dans le contexte particulièrement étouffant des « affaires » récentes (d’autant qu’Overwatch 2 serait bientôt fini selon Blizzard). On note ici qu’il s’agit de la seconde pointure à abandonner la franchise Overwatch après le départ du réalisateur Jeff Kaplan.