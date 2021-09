HMD devrait bientôt dévoiler une tablette de marque Nokia

Non, Nokia n’est pas (encore) mort en tant que « fabriquant » d’appareils mobiles. La marque a été cédée depuis plusieurs années à la société finlandaise HMD Global Oy, qui par soubresauts semble encore croire qu’un avenir est possible pour Nokia. Preuve de cette indéfectible optimisme, le compte Twitter de Nokia vient de teaser la présentation prochaine de ce qui a toutes les chances d’être une tablette.

Our family keeps growing.

Coming 6.10.21 pic.twitter.com/B55fUMWAOs — Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 20, 2021

Vers la seconde tablette Nokia après la N1 sortie en 2015 ?

Une image montre des mobiles gamme Nokia ainsi que deux produits à venir sous des emballages imposants, le tout accompagné du commentaire « Notre famille continue de s’agrandir ». L’allusion à une tablette est donc aussi claire que de l’eau de roche, ce qui ne manque d’ailleurs pas d’étonner sachant qu’Apple surdomine déjà ce marché avec ses iPad. La rumeur table en tout cas sur une tablette Nokia T20 équipée d’une dalle 10″, de 4 Go de RAM et de 64 Go de capacité de stockage. La (probable) tablette Nokia sera dévoilée plus en détail le 6 octobre prochain.