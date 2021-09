OnePlus annule la sortie du OnePlus 9T

Il faut tirer un trait sur le OnePlus 9T pour cette année. OnePlus a pris la décision de ne pas sortir ce smartphone, qui aurait dû être une version améliorée du OnePlus 9.

Chaque année depuis 2016, OnePlus a proposé une version mise à jour de son téléphone premium. Cela a commencé avec le OnePlus 3T et s’est poursuivi sans accroc jusqu’à l’année dernière avec le OnePlus 8T. Cependant, l’histoire s’arrête cette année et le OnePlus 9T ne verra donc pas le jour.

Pourquoi cet abandon du OnePlus 9T ? Le constructeur ne le dit pas. Il promet en revanche qu’il y aura d’autres modèles. L’un d’entre eux devrait logiquement être le OnePlus 9RT, qui fait déjà parler de lui avec les rumeurs et autres fuites. Ce modèle serait une mise à niveau incrémentale par rapport au OnePlus 9R. Au niveau des caractéristiques techniques, le modèle serait doté d’un écran AMOLED avec un affichage de 120 Hz, une version améliorée de la puce Snapdragon 870, une batterie de 4 500 mAh (avec prise en charge de la charge rapide de 65 W) et un capteur photo principal Sony IMX 766 de 50 mégapixels. Et comme OnePlus l’a confirmé séparément, ses appareils continueront à prendre en charge le déverrouillage du bootloader.

Selon les rumeurs, le OnePlus 9RT pourrait être lancé dès le mois prochain. Une récente fuite provenant du leaker OnLeaks suggère même que la société pourrait dévoiler le nouveau téléphone le 15 octobre.