Twitter active son système de sujets à suivre en France

Twitter propose peu depuis une nouvelle fonctionnalité en France, à savoir les sujets à suivre. Cela permet de s’abonner à un thème (technologie, jeux vidéo, football, etc) et avoir des tweets populaires traitant de cette thématique, sans être forcément abonné aux comptes qui publient les messages. C’est le réseau social qui vient sélectionner les tweets.

Les sujets à suivre arrivent sur Twitter en France

Dans le menu de votre profil, sur votre timeline et dans les résultats de recherche, vous serez invité à suivre différents sujets. Si vous suivez un sujet, Twitter personnalisera votre expérience avec des tweets, des publicités et des événements pertinents. Le réseau social peut également vous proposer d’autres sujets susceptibles de vous intéresser, compte tenu de votre profil et de votre activité, notamment des tweets que vous consultez ou aimez.

Les sujets que vous suivez sur Twitter sont publics. Quiconque peut voir votre profil complet pourra voir les sujets que vous suivez. Si vos tweets sont protégés, seuls vos abonnés pourront voir les sujets que vous suivez. D’autre part, vous avez le contrôle. Vous pouvez vous désabonner d’un sujet à tout moment. Aussi, vous pouvez indiquer si un thème ne vous intéresse pas afin que Twitter ne vous le propose plus comme suggestion.

Vous pouvez retrouver le sélecteur de sujets Twitter depuis cette adresse.