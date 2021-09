Voilà qui ne va pas plaire aux aficionados du MCU. Denis Villeneuve, réalisateur de Blade Runner 2077 et tout récemment du premier chapitre de Dune, a répondu aux questions du site Première, spécialisé en cinéma. Interrogé sur l’apparente contradiction entre films à gros moyens et films d’auteur, le réalisateur canadien a répondu dans un premier temps que la notion même de film d’auteur était « galvaudée ». « Tant qu’on sent une personnalité dans un projet, que c’est un objet artistique et qu’il y a une volonté à l’œuvre, ce n’est pas une question d’argent » précise alors Villeneuve.

Le réalisateur canadien Denis Villeneuve

Et puis d’un coup, dans la foulée, une petite phrase qui risque de ne pas plaire aux dirigeants de Disney : « Bon, si on parle de Marvel, le truc c’est que tous ces films sont fabriqués d’après le même moule. Certains cinéastes peuvent y amener un peu de couleur (James Gunn ? Ndlr), mais ils sont tous moulés dans la même usine. Ça n’enlève rien aux films, mais ils sont formatés. »

Difficile de donner tort à Villeneuve tant Disney/Marvel s’avère totalement control-freak sur ses productions. Du choix des acteurs aux paramètres d’inclusivité en passant par la pudibonderie infantilisante, les scénarios jamais dérangeants, les scènes d’action filmées comme des cinématiques de JV et l’aspect marketing omniprésent, le MCU tient principalement sur sa cohérence et la malice avec laquelle les scénaristes ont fait de ces films des sortes de feuilletons longue durée d’une même série Marvel (on cherche encore la cohérence chez DC).

Il n’en reste pas moins que malgré ses quasi évidences, les propos de Villeneuve feront forcément jaser les fans. On se souvient des noms d’oiseaux qu’avait reçu le grand Martin Scorsese après qu’il ait déclaré que les films Marvel n’étaient pas vraiment du cinéma.