GoPro Hero 10 Black : l’action cam un cran plus loin (video 5,3 K à 60 fps, puce GP2, etc.)

La nouveau GoPro est dans la place ! L’action cam de référence progresse encore avec le lancement de la GoPro Hero 10 Black, que le co-fondateur et CEO de GoPro Nicholas Woodman présente comme « l’une des plus impressionnantes caméra du monde, quel que soit le prix ».

De fait, les spécifications de l’engin ont de quoi impressionner. Le processeur GP2 et le nouveau capteur 23,6 mégapixels permettent d’enregistrer des vidéos en 5,3K et 60 images/seconde, en 4K et 120 images/seconde ou bien encore en 2,7K et 240 images/seconde. Un pallier est franchi en 4K. La cam action peut aussi capturer des photos en 23 megapixels ou extraire des photos 19,6 megapixels des vidéos en 5,4K. Les contenus pourront profiter de la technologie logicielle à réduction de bruit 3DNR pro.



GoPro nous promet aussi une interface plus réactive, des performances accrues en basse lumière, l’upload automatique des vidéos/photos vers le cloud (avec l’abonnement au Cloud GoPro pendant un an) et des vidéos toujours fluides grâce au nouveau système de stabilisation HyperSmooth 4.0.

Comptez 429 euros pour la GoPro Hero 10 Black « standard » (avec un an d’abonnement au service GoPro) ou 479,98 euros pour le bundle comprenant un un clip magnétique pivotant, une batterie supplémentaire, l’abonnement au cloud GoPro et une carte SD de 32 Go.