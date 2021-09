L’Etat de New-York interdira la vente de véhicules thermiques dès 2035

L’État américain de New-York vient de faire un geste fort dans la lutte contre le réchauffement climatique. La Gouverneure de l’État de New York Kathy Hochul, nouvellement promue à son poste, vient de signer un projet de loi stipulant que la vente de véhicules thermiques sera interdite dans tout l’état à partir de 2035 ! Le projet de loi concerne bien sûr la vente de véhicules neufs. Concernant les poids lourds, la bascule vers l’électrique s’effectuera en 2045.

Cette décision forte s’inscrit dans un objectif global et ambitieux d’une réduction de 85% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. On note à nouveau une grosse différence avec les programmes européens équivalents, des programmes qui concernent exclusivement des véhicules 100% électrique alors que les Etats-Unis classent les voitures hybrides dans la catégorie des véhicules « zéro émission ». Etant donné l’attachement des américains pour les grosses voitures de type SUV (souvent extrêmement polluantes), la décision de l’Etat de New-York (et celle de la Californie il y a quelques mois) constitue néanmoins une énorme avancée en soi.