Lille va distribuer 2 000 clés 4G à des étudiants boursiers

La ville de Lille a décidé de distribuer pas moins de 2 000 clés 4G à des étudiants boursiers dans la cadre de sa politique de lutte contre l’exclusion numérique. La mairie s’associe avec SFR pour cette opération.

L’opération doit permettre « à des étudiants boursiers résidents de Lille, Lomme et Hellemmes, de bénéficier gracieusement d’un kit de connexion et d’une clé 4G offrant un accès Internet pendant cinq mois », indique la ville dans un communiqué. Les étudiants remplissant ces critères et intéressés sont invités à remplir un rapide questionnaire en ligne, avant une première opération de distribution en octobre.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des engagements complémentaires de SFR obtenus par la ville de Lille, à la suite de la signature d’une déclaration commune avec les opérateurs pour le déploiement de la 5G, auquel la mairie avait dans un premier temps opposé un moratoire. La mairie souligne l’engagement de la ville depuis plusieurs années contre l’illectronisme, entre autres via l’ouverture dans les mairies de quartier de lieux d’accès à Internet et d’apprentissage de l’usage du numérique.

Dans les Hauts-de-France, environ 800 000 personnes se trouvent en situation d’illectronisme (elles n’ont pas utilisé Internet au cours de l’année ou n’ont pas les compétences de base pour le faire), selon des chiffres de l’Insee datant de 2019, les derniers en date.