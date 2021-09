Inspiration4 : les 4 astronautes non professionnels sont en orbite

Et une réussite de plus pour SpaceX ! A 2h02 heure française, la capsule Crew Dragon Resilience a décollé vers l’espace avec à son bord 4 astronautes de la société civile. Le commandant de bord Jared Isaacman (financeur aussi de la mission), Hayley Arceneaux, Sian Proctor et Christopher Sembroski sont désormais en orbite et y resteront durant trois jours. Une coupole transparente installée au sommet de la capsule permettra de profiter d’une vue à 360° imprenable sur le ciel spatial. De quoi s’en mettre plein les yeux pour le restant de sa vie.

Le démarrage de la mission Inspiration4 signe un nouveau record spatial : 14 êtres humains tournent désormais autour de la Terre (les astronautes de l’ISS, ceux de la station spatiale chinoise et nos 4 spatio-touristes). Pour Netflix aussi, qui a produit le documentaire Compte à rebours pour l’espace portant sur les préparatifs de cette mission, les retombées d’Inspiration4 seront sans aucun doute très importantes.