C’est une nouvelle étape clef pour la firme spatiale d’Elon Musk. Ce soir tard dans la nuit (2 heures du mat heure française, 20 h sur la côte est des Etats-Unis), SpaceX lancera « Inspiration4 », sa première mission de tourisme spatial qui doit s’étendre sur 3 jours. Une fois n’est pas coutume, SpaceX n’arrivera pas vraiment en avance dans le secteur du tourisme spatial (Virgin Galactic et Blue Origin ont démarré bien avant), mais la mission Inspiration4 s’est fixée des objectifs beaucoup plus ambitieux qu’un simple tour de piste de quelques minutes en orbite.

En effet, Jared Isaacman, commandant de bord sur la mission, Hayley Arceneaux (29 ans), Christopher Sembroski (42 ans) et Sian Proctor (51 ans) vont passer pas moins de 3 jours dans l’espace, qui plus est à une altitude supérieure à celle de la Station Spatiale Internationale. Le milliardaire Jared Isaacman a financé la mission, Hayley Arceneaux est assistante médicale à Menphis, Christopher Sembroski est un ancien pilote de l’armée de l’air américaine, et Sian Proctor enseigne les sciences de la Terre (elle est aussi ex-candidate pour intégrer la NASA). Ces 4 « touristes spatiaux » ont reçu une formation impitoyable avant d’embarquer pour la mission Inspiration4 ; même la terrible centrifugeuse ne leur a pas été épargnée !

Dry Dress complete! It’s been a lot of hard work and long hours put in to make this happen. We are so ready for this! @inspiration4x https://t.co/2SLed4r3DM — Chris “Hanks” Sembroski (@ChrisSembroski) September 13, 2021

Les plus intéressés pourront se renseigner plus avant avec le très bon documentaire Netflix « Countdown : Inspiration4 Mission to Space », qui relate la préparation des 4 spatio-touristes.