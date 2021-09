Batman : HBO Max (Warner) produirait un spin-off sur la genèse du Pingouin

HBO Max parie gros sur le chevalier noir. Dans la foulée du très attendu The Batman avec Robert Pattinson en vedette, la Warner prépare une série HBO Max autour de la Police de Gotham, série dans laquelle le grognon commissaire Gordon prendra forcément toute sa place. Si l’on en croit le site Variety, l’univers de Batman pourrait aussi déboucher sur une seconde série plus ou moins « dérivée » du film, soit un spin-off sur l’un des méchants les plus emblématiques de DC, le Pingouin !

The Batman : Colin Farrell affiche une sacré tête dans le rôle du Pingouin

Interprété par Colin Farrell dans le film de Matt Reeves, le Pingouin affichera sans doute ici un nouveau visage, et pour cause : la série spin-off porterait sur la génèse de ce super-méchant aussi pathétique que cruel, sorte d’Al Capone en version dégénérée. HBO Max choisira t-il l’option scénaristique d’une ascension « réaliste » du Pingouin vers le mal, à la façon du Joker de Todd Phillips ? Rien n’est moins sûr alors que la Warner tente de rendre son DCU un peu plus « compétitif » (et donc spectaculaire) face au MCU.

Il semble tout de même peu probable que Robert Pattinson ou Colin Farrell soient présents au casting de la série (le format série impose de lourdes contraintes aux acteurs qui font des films à côté), mais une chose est sûre cependant : Warner est à fond derrière l’homme chauve-souris ! Pour rappel, le film The Batman sortira sur nos écrans le 2 mars prochain.