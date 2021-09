Oculus Quest 2 : Zoom intègrera dès 2022 l’app VR Workrooms de Facebook

Voilà bien le genre de collaboration qui pourrait faire décoller la VR dans le secteur pro. Dès l’an prochain, les utilisateurs de l’app VR Workrooms (développée par Facebook) pourront rejoindre les sessions Zoom Meetings et Zoom Whiteboard directement à partir de l’environnement VR ! La grande popularité des outils de Zoom pourrait bien emmener de nouveaux utilisateurs vers la VR (en l’occurrence ici vers l’Oculus Quest 2).

Une session Zoom Whiteboard s’affichant dans une salle de réunion de Workrooms

Surtout, Workrooms est en train de devenir LA solution de « réunions pro » hybride par excellence : les espaces de travail de Workrooms peuvent déjà accueillir à la fois des avatars VR (les utilisateurs sous le casque) et d’autres professionnels derrière leur PC (via Messenger par exemple). Dans un avenir proche, les utilisateurs de Zoom Meetings et Zoom Whiteboard pourront eux aussi se rajouter à ces réunions hybrides.