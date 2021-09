Le Galaxy S22 de Samsung… n’aura pas droit au capteur 200 megapixels de Samsung

Un premier leak avait fuité, mais cette fois, c’est le très sérieux The Elec qui « confirme » l’info : la Galaxy S22 de Samsung ne bénéficiera pas de l’impressionnant capteur Samsung 200 megapixels que le fabricant a dévoilé il y a quelques semaines à peine. Si l’on en croit le site sud-coréen, le Galaxy S22 aura droit à un capteur principal de 108 megapixels, et encore ne s’agit-il ici probablement que du modèle Ultra (les Galaxy S22 et S22 Pro se contenteraient d’un capteur principal de 50 megapixels). Le mobile supporterait aussi l’usage du S-Pen.

De son côté, le leaker Ice Universe table toujours sur un zoom avec grossissement continu de x3 à x10 grâce à l’emploi conjoint de deux capteurs 12 megapixels avec stabilisation optique (OIS). L’OIS serait aussi présent sur l’ultra grand angle (12 megapixels lui aussi). L’autre point fort de ce modèle serait la présence de l’Exynos 2200, un SoC réalisé en collaboration avec AMD pour la partie GPU (compatible RDNA2). Les Galaxy S22, S22 Pro et S22 Ultra devraient débarquer sur le marché dès le tout début de l’année 2022 (Samsung a encore raccourci son calendrier habituel).