TCL a annulé la commercialisation de son premier smartphone pliable… au tout dernier moment

TCL avait bien prévu de commercialiser un smartphone pliable avant la fin de l’année. Des journalistes et Youtubeurs ont mis la main sur ce modèle… qui ne sera finalement jamais vendu. Refroidi par l’avance technologique de Samsung sur ce secteur, TCL aurait en effet préféré annuler le projet alors même qu’un prototype fonctionnel était déjà en phase de préproduction.

Le TCL Chicago (un nom de code interne) était un smartphone clamshell assez proche en terme de design du Galaxy Z Flip de Samsung. Pas de charnière visible à priori entre l’écran haut et l’écran bas du clamshell, si ce n’est un petit espace au niveau de la pliure. Les specs sont très correctes, avec un écran AMOLED 6,67 pouces (une fois déplié bien sûr) au format d’affichage 20:9, un écran extérieur 1,1 pouces (pour les notifs, musique, date/heure, etc.), un processeur Snapdragon 765G épaulé par 6 Go de RAM, 128 Go de capacité de stockage, une batterie 3545 mAh ‘avec charge sans fil 10W), et deux capteurs photos 48 Mpx et 16 Mpx.

A priori, les retours sur ce prototype avancé laissent entendre que le mobile ne dégage pas une grande impression de solidité, mais il ne faut pas perdre de vue que TCL comptait le commercialiser sur le segment du moyen de gamme, alors que Samsung vise le haut de gamme (voire le très haut de gamme tarifaire). Malgré l’annulation de ce modèle, TCL aurait toujours dans l’intention de commercialiser son premier smartphone pliable dès l’an prochain. D’ici là, le fabricant parviendra peut-être de résoudre le dilemme d’un smartphone pliable à la fois bon marché, avec de belles specs, et résistant sur la durée.