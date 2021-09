Le plus long pont imprimé en 3D se trouve désormais aux Pays-Bas

Les Pays-Bas viennent d’inaugurer le plus long pont pédestre imprimé en 3D à Nimègue, près de la frontière allemande. Ce pont est le fruit de la collaboration entre l’Université de technologie d’Eindhoven, du ministère néerlandais de l’Infrastructure et de la Gestion de l’eau et du designer Michiel van der Kley.

Le pont mesure 29 mètres de long et dépasse, pour le moment, tous les ponts imprimés en 3D construits à ce jour. On peut citer par exemple le pont inauguré à Shanghai en 2019 qui mesure 26,3 mètres de long. Ou encore le pont en inox imprimé en 3D mesurant 12,5 mètres que la ville d’Amsterdam a inauguré en 2018.

Crédits bridgeproject.nl

La France devrait bientôt avoir un pont partiellement imprimé en 3D

Apparemment, l’impression 3D ne manque pas d’avantages. Elle serait rapide à construire et plus esthétique mais, en plus, elle garantirait une meilleure sécurité pour les travailleurs et une moindre utilisation des matières premières. Les structures en 3D seraient également plus durables malgré le fait que leur construction soit moins chère.

Si le pont pédestre imprimé en 3D de Nimègue remporte aujourd’hui le record du plus long au monde, il pourrait ne pas le rester longtemps. En effet, en France, la métropole du Grand Paris a autorisé en 2020 la construction d’une passerelle de 40 mètres au groupement d’entreprises Freyssinet, Lavigne & Cheron Architectes, Quadrix, XtreeE et Lafarge Holcim. Seulement le tablier de ce pont sera entièrement imprimé en 3D mais il devrait être inauguré d’ici les Jeux Olympiques de 2024.