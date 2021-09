Des chercheurs ont trouvé un moyen de recharger les batteries au chlore

Vous avez peut-être déjà entendu parler des piles au lithium-chlorure de thionyle ou piles Li-SOCI2. Elles sont effectivement connues pour avoir une très grande capacité, être très endurantes mais elles auraient également un gros point faible : elles ne se rechargent pas.

Toutefois, des chercheurs de l’Université de Stanford, aux Etats-Unis, ont révélé dans une étude parue dans la revue Nature, que cette barrière pourrait bientôt tomber.

Une électrode faite de carbone poreux pourrait permettre de recharger les batteries au chlore

En effet, des chercheurs expérimentent actuellement un moyen de permettre la recharge des piles Li-SOCI2. Pour information, ces piles sont généralement utilisées dans le secteur de l’industrie et, plus précisément, dans l’équipement d’applications de long terme. Malheureusement, la chimie du chlore est pour le moment très instable pour permettre des cycles de charge et de décharge.

Mais les chercheurs explorent une solution pour lever cet obstacle. En effet, cette solution se base sur une électrode faite de carbone poreux. Ce carbone absorbe les molécules erratiques de chlore et les stocke en toute sécurité dans le but de les transformer à nouveau en sodium.

Bien que les recherches n’en soient qu’à leurs débuts, la batterie sur laquelle les chercheurs travaillent actuellement est déjà capable de 200 cycles de charge et de décharge. Dans un communiqué, les chercheurs déclarent que la batterie Li-SOCI2 peut offrir une densité énergétique de 1 200 mAh par gramme au moment de la recharge. Concrètement, si tout va bien, il se pourrait qu’un jour, il ne vous suffira que de recharger votre smartphone une seule fois pour qu’il vous tienne une semaine…