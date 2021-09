Ford travaille sur un service de voiturier automatisé qui vous simplifiera grandement la vie

Imaginez que vous n’ayez plus besoin de garer, de laver ni de recharger votre voiture, vous ferez un gain de temps considérable, n’est-ce pas ? Sans compter tout le côté pratique qui pourrait en résulter. Eh bien, sachez que Ford vient justement de dévoiler un service de voiturier automatiser capable d’effectuer ces différentes actions, lors du salon IAA Mobility de Munich.

Le stationnement automatique est un domaine qui nous paraît encore de l’ordre de la science-fiction. Pourtant, ce service est déjà bel et bien parmi nous, et Ford en a même fait la démonstration. Le stationnement automatique permettrait effectivement de gagner en efficacité et de permettre de garer jusqu’à 20% de véhicules supplémentaires dans un parking, sans risque d’éraflures et à condition qu’il n’y ait plus personne à bord qui risque d’ouvrir la portière.

En plus du stationnement, du lavage et de la recharge, ce service de Ford s’occupera aussi de la livraison de vos colis

Pour parvenir à ce résultat, Ford s’est associé avec plusieurs équipementiers dont Bosch, qui travaille depuis 2015 sur des technologies de stationnement autonome et de gestion intelligente des places de parking. Mais le service pensé par Ford est une technologie en stade de développement qui mise sur la présente de plusieurs capteurs dans le parking dans le but d’établir une communication entre les véhicules et les infrastructures.

Une voiture connectée pourrait ainsi non seulement se garer toute seule, mais aussi être envoyée à distance vers une station de lavage ou de recharge dédiée. Comme cela, vous récupérerez votre voiture à la sortie du parking, parfaitement propre et pleinement chargée. Mais ce n’est pas tout, Ford songe aussi à la possibilité de se faire livrer un colis directement dans le coffre de la voiture si celui-ci est défini comme point de dépôt. Dans ce cas-là, les commandes seraient exécutées depuis l’application FordPass.