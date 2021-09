Guerre du futur: le plus petit GPS anti-brouillage au monde ressemble à un timbre-poste !

Les Etats-Unis se préparent à contrer tous types d’attaques en prévision d’une potentielle guerre du futur. Justement, les militaires américains ont prévu que les ennemis pourraient semer la zizanie dans leurs rangs en tentant de brouiller ou d’usurper le signal GPS.

En prévision de cela, les Etats-Unis ont mis au point un système dénommé M-Code qui embarquera un nouveau récepteur. Ce nouveau récepteur GPS est dénommé MicroGRAM-M et il sera conçu par l’entreprise britannique BAE Systems, qui travaille dans les secteurs de la défense et de l’aérospatial.

Ce récepteur GPS sera produit à plein régime dès 2022

Il faut savoir que le GPS est un outil indispensable pour les forces armées pour non seulement diriger les véhicules, mais aussi pour cibler les missiles et localiser les troupes. Ce nouveau GPS militaire sera le plus petit récepteur au monde à ce jour puisqu’il mesure 25,4*31,75* 6,99 millimètres, rapporte Newsroom.

Le MicroGRAM-M sera également le plus petit des appareils M-Code et aura la plus faible consommation électrique. Il fournit une meilleure sécurité en plus de ses fonctions anti-brouillage et anti-usurpation. L’appareil est actuellement en cours d’homologation mais s’il est approuvé, il sera produit à plein régime dès 2022.