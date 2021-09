Star Trek Day : du nouveau sur les séries à venir (Discovery, Picard, Prodigy, Strange New World)

La Paramount a profité du traditionnel Star Trek Day pour nous fournir de nouvelles infos et de nouveaux trailers sur les séries Star Trek à venir, et c’est peu dire que se bouscule au portillon. on commence les festivités avec Star Trek: Picard saison 2, qui poursuit les aventures du frenchie de la bande (même si le rôle est évidemment interprété par le très charismatique Patrick Stewart). La saison 2 a droit à un nouveau trailer (prometteur) et l’on sait désormais qu’elle arrivera sur le service Prime Vidéo au mois de février 2022. Cerise sur le crâne dégarni, une saison 3 est déjà dans les tuyaux !



La série animée Star Trek: Prodigy a droit elle aussi à un nouveau trailer, et ça dépote pas mal, avec toujours ce style graphque si proche de celui de la série animée Clone Wars (Star Wars) :

Concernant Star Trek Strange New Worlds (le préquelle de Discovery), on sent bien que la production vient à peine de démarrer et l’on devra donc se contenter d’une présentation du casting principal :

Quant à Star Trek: Discovery saison 4, on se contentera d’une seule nouvelle image et d’une date de sortie, soit le 18 novembre prochain sur Paramount+ (et le 19 en France sur Netflix). Voici le résumé de la saison :« La principale, Star Trek : Discovery, avait notamment une date à lâcher pour sa saison 4 : rendez-vous à partir du 18 novembre prochain, et normalement dès le lendemain chez nous sur Netflix . L’équipage du Discovery, désormais chapeauté par Michael Burnham depuis son siège de capitaine »