Station Spatiale Internationale : de la fumée et une odeur de brûlé dans la partie russe

Décidément, la partie Russe de la Station Spatiale Internationale semble tomber en décrépitude. Après les trous et les fissures, place à la fumée et aux odeurs de cramé ! Le 9 septembre vers 5 heure du mat (heure de Moscou), les astronautes ont été réveillés par l’alarme d’un détecteur de fumée. L’alarme s’est déclenchée dans le module de service Zvezda du segment russe de l’ISS. L’incident se serait produit lors du changement automatisé d’une batterie.

Via le système d’aération de la station, l’odeur de cramé s’est répandue jusque dans le segment américain, ce qu’a par ailleurs confirmé l’astronaute français Thomas Pesquet. L’agence russe Roscosmos assure cependant que l’incident est toujours resté sous contrôle. Un filtre à air a rapidement évacué la fumée, et les astronautes ont même pu continuer leur nuit (ces types ont vraiment un mental d’acier). Dès le lendemain, l’équipage de l’ISS a commencé à préparer la prochaine sortie extra-véhiculaire… comme si de rien n’était.

Malgré ce retour rapide aux affaires, tout n’est pas réglé loin s’en faut : une maintenance récente du module russe avait livré un constat assez alarmant sur l’état des systèmes de vol du module, dont 80% atteignent la fin de leur durée de service. Le désintérêt des russes pour « leur » module reflète sans doute un désintérêt plus global pour l’ISS. La Russie s’est récemment rapprochée de l’agence spatiale chinoise et n’hésite plus à brandir la menace d’un abandon pur et simple du programme de coopération sur la Station Spatiale Internationale.