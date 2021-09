Cybersécurité : le nombre d’incidents s’est multiplié par 3 lors des Jeux olympiques

Atos, le groupe français chargé de la sécurité informatique des Jeux olympiques et paralympiques, a constaté une multiplication par trois des incidents de sécurité entre Rio (2016) et 2021 (Tokyo). Le point « positif » (s’il l’on peut dire ainsi) est que les attaques, bien qu’en hausse, n’étaient pas majeures.

« À Tokyo on a constaté environ un milliard d’incidents, alors que ça se comptait en centaines de millions à Rio », a déclaré Pierre Barnabé, qui dirige la division cybersécurité d’Atos, au Forum international de la cybersécurité de Lille. Il évoque un côté « raffiné et complexe » de certaines tentatives d’intrusion. « Finalement, on s’est fait plus peur avant, pendant la préparation, quand nous simulions les attaques » pour être prêts à un maximum de scénarios, a-t-il souligné selon des propos relayés par l’AFP.

Atos pilotera de nouveau la sécurité informatique du Comité international olympique et du Comité international paralympique pour les Jeux de Paris en 2024. Il coordonnera également les préparatifs de la filière française de la cybersécurité, qui veut faire des Jeux une démonstration du savoir-faire tricolore en la matière.

La multiplication des incidents de sécurité observée aux Jeux olympiques illustre en tout cas la nécessité d’automatiser la protection des réseaux grâce à l’intelligence artificielle, a estimé Pierre Barnabé. « On ne pourra pas mettre des milliers de personnes derrière des écrans pour se protéger, il y aura besoin de robots » qui gèreront les attaques classiques et « amèneront aux humains les attaques inédites », a-t-il indiqué.

Les hackers eux-mêmes utilisent de l’intelligence artificielle. « On peut imaginer que bientôt, on verra des virus capables d’être autonomes face à nos réponses », a-t-il prévenu.