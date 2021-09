[Màj] KultureGeek lance un comparateur de prix

En cette rentrée de septembre, et comme à chaque fois, les promos s’accumulent pour attirer le chaland, et il est bien difficile de trier au milieu de toutes ces offres alléchantes pour dénicher LA promo qui ne vous fera pas passer à côté d’une autre encore plus juteuse. Certes, il est toujours possible de chiner sur le web à la recherche de la meilleure offre concernant le produit de vos rêves, mais cette méthode de liens à liens est pour le moins pénible, sans compter qu’elle ne vous garantit toujours pas de passer à côté de la meilleure offre.

Il existe heureusement des façons plus rapides de trouver le bon prix, et notamment grâce à des sites de comparatifs qui permettent de se repérer dans la jungle tarifaire. Reste que choisir un comparateur est presque aussi périlleux que choisir le meilleur prix disponible; Devant l’ampleur et la complexité de l’offre, KultureGeek a lancé depuis 2020 un comparateur de prix de produits high-tech et éléctromenager, qui permet d’effectuer des recherches très ciblées sur n’importe quel produit de votre choix. Une simple barre de recherche permet de cibler directement le produit souhaité, recherche qui ouvre ensuite sur une page d’offres tarifaires générales sur le produit concerné.



Une fois la liste des tarifs affichés, il suffit de sélectionner une offre puis de passer à l’achat « classique » en ligne sur le site concerné. On retrouve ce niveau de paramétrage « fin » des résultats de recherche lors de la sélection de certains produits qui peuvent se décliner en une multitude de modèles et sous-modèles (comme les smartphones par exemple). Mais si l’on sait quoi rechercher (par exemple un iPhone 12 128 Go), le site nous propose d’emblée les bons modèles, sans sélection intermédiaire; ceux qui veulent chiner sans savoir quoi acheter au départ pourront toujours sélectionner une catégorie de produit puis jeter un oeil sur les meilleures offres proposées par le site (et peut-être avoir un coup de coeur dans la foulée); voilà bien ce qui s’appelle de la recherche produit « à la carte ».



Outre une interface à la fois simple et puissante, le comparateur de prix KultureGeek dispose d’un autre atout maitre : son offre immense de produits référencés (des dizaines de milliers de produits et 266 marques de produits high-tech) et une offre encore plus grande de tarifs avantageux pour chacun de ces produits.

Cerise sur le geateau, nous proposons une fonctionnalité permettant d’être prévenu quand un produit atteint le prix souhaité.



Bref, notre comparateur est par excellence un comparateur conçu pour l’utilisateur, c’est à dire pour…vous, cher lecteur. N’hésitez pas à vous en servir et à la faire connaître !

Nous avons profité de l’été pour mettre à jour l’algorithme de recherche et la vitesse de mise à jour des prix sur les boutiques. En outre, nous avons avons fait des optimisations qui permettent un affichage plus rapide des pages.