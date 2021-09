Motorola fait la démonstration de sa technologie de charge sans fil à distance

Motorola frappe fort face à l’Air Charge de Xiaomi. Le fabricant, aujourd’hui détenu par Lenovo, vient de faire la démonstration de sa technologie de charge à distance, et c’est vraiment impressionnant. La solution de Moto passe par un gros boitier contenant près de 1600 antennes. Ce boitier peut recharger simultanément jusqu’à 4 smartphones situés à une distance maximale de 3 mètres (par rapport au boitier) et selon un angle de 100°. L’appareil peut aussi détecter la présence d’un individu qui passerait entre lui et les smartphones en charge : la recharge est alors suspendue, ce qui évite que l’utilisateur ne se reçoive un gros paquet d’ondes sur la tête.

La recharge à distance fonctionnerait aussi à travers certains matériaux très peu épais. Enfin, la puissance est de 5W, soit autant que l’Air Charge de Xiaomi mais en deçà des 7,W de l’Air Charging d’Oppo. Motorola ne précise pas encore de date de lancement (et encore moins un tarif).