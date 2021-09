Aux Etats-Unis, une IA ne peut pas être considérée comme l’inventeur d’un brevet

En Australie et en Afrique du sud, l’intelligence artificielle Dabus a bien été créditée comme étant l’inventeur de deux brevets. Mais aux Etats-Unis, Dabus a reçu une fin de non recevoir : l’USPTO (bureau des brevets américains) a refusé d’enregistrer lesdits brevets, et la juge fédérale Leonie Brikema vient de débouter la plainte de Stephen Thaler, père de Dabus, qui visait ce même bureau des brevets.

Les chances de Thaler étaient pourtant minimes : la loi américaine sur les brevets stipule en effet qu’une invention peut uniquement être attribuée à un être humain en chair et en os. Pour Stephen Thaler, cette règle légale finira par nuire au système de brevet américain. De fait, il semble très probable que des IA de plus en plus autonomes et « intelligentes » risquent fort de faire des découvertes… totalement hors de portée des cerveaux humains (et on en parle des cyborgs ?).

Au mois de mars 2016, l’IA Alpha Go a écrasé le champion Lee Sedol, notamment grâce à des coups encore jamais vus.

On en a déjà eu la preuve avec Alpha Go, qui a littéralement inventé des coups de Go qui n’avaient même jamais été envisagés par des champions de la discipline. Ces « coups » n’ont pas été « trouvés » par les développeurs d’Alpha Go mais bien par l’IA elle-même. On peut certes alors inférer que l’invention des coups revient aux créateurs de la machine, mais ce serait alors aussi bizarre que de dire que les inventions d’une personne devraient in fine être attribués à la mère de cette personne (puisqu’elle a enfanté l’inventeur en somme).

La loi sur les brevets ne pouvant être modifiée que par le Congrès US (en général très conservateur sur les questions technologiques), il y a bien peu de chances que Dabus l’inventeur bénéficie de la moindre reconnaissance sur le sol américain.