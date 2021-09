Belmondo, Michael K. Williams : le jeu vidéo pleure les acteurs disparus

Le jeu vidéo sait ce qu’il doit au 7ème art et à ses acteurs, et n’hésite pas à lui rendre hommage lorsque l’occasion se présente. Ces dernières 48 heures, deux acteurs nous ont quitté : le 6 septembre, l’acteur américain Michael K. Williams était retrouvé mort dans son penthouse new-yorkais. Agé de seulement 54 ans au moment de son décès, K. Williams était principalement connu pour son rôle de Omar dans la série culte The Wire (Sur Ecoute) de HBO. Les gamers du monde entier le connaissaient aussi pour son interprétation de Kimble « Irish » Graves, l’un des protagonistes du jeu Battlefield 4. Kimble « Irish » Graves était encore il y a peu le personnage central d’un court métrage annonçant l’arrivée prochaine de Battlefield 2042. L’éditeur du jeu Electronic Arts s’est fendu d’un petit hommage :

Autre décès, cette fois d’un monstre du cinéma français. Bebel le magnifique nous a quitté le même jour que son homologue américain. L’acteur n’était pas connu pour être un geek (Belmondo était surtout un fana absolu de sports en tous genres), mais les films auxquels il a participé ont visiblement influencé le plus cinéphile des concepteurs de jeu vidéo, le grand Hideo Kojima en personne. Le créateur de Metal Gear Solid et de Death Stranding a ainsi rappelé sur son compte Twitter quelques uns des chefs d’oeuvre dans lesquels Bebel a étalé toute sa classe débonnaire. Kojima place au dessus de sa pile personnelle le film Peur sur la Ville, qu’il estime être un prototype français des films d’action avec Tom Cruise (c’est vrai). La scène dans laquelle Jean-Paul Belmondo se tient debout sur une rame de métro reste encore aujourd’hui un sacré moment de bravoure.

1/2

Godard’s « À bout de souffle » and « Pierrot le fou » and « Borsalino » at the beginning of the 70’s have been introduced as Jean-Paul Belmondo’s masterpieces, but I recommend « Peur Sur La Ville » from 1975. pic.twitter.com/lRvOEDeL6R

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 6, 2021