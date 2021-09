HBO Max date son arrivée en Europe (et en France ?)

HBO Max date enfin son arrivée en Europe. Le service de streaming de WarnerMedia sera lancé le 26 octobre prochain dans 6 pays européens, à savoir la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande, l’Espagne et Andorre. 14 autres pays européens pourront en profiter dès l’an prochain. Cette seconde vague concerne la Bosnie, la Bulgarie, la Croatie, la République Tchèque, la Hongrie, la Moldavie, le Monténegro, la Macédoine du Nord, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie.

Un coup d’œil avisé remarque l’absence des plus gros pays du vieux continent : le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie ne figurent pas dans les objectifs de HBO Max, sans doute parce que HBO a déjà signé des accords de diffusion avec plusieurs partenaires locaux (comme Sky en Angleterre, ou OCS en France). C’est d’autant plus dommage que HBO Max s’est considérablement étoffé depuis sont lancement, sans oublier le monumental catalogue Warner derrière (films de DC, de Christopher Nolan, la saga Alien ou Matrix, sans compter les vieilles gloires du cinéma populaire des années 80).