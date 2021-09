Microsoft rachète Clipchamp, un outil de montage vidéo

Microsoft annonce avoir fait l’acquisition de Clipchamp, une société qui propose un outil pour faire du montage vidéo. Celui-ci est disponible aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Le montant du rachat n’est pas évoqué publiquement.

Clipchamp dispose d’une application sur ordinateur, mais son véritable intérêt est l’usage depuis un navigateur et donc via Internet. Le service est gratuit pour ceux qui se contentent de vidéos en 480p. Il faut payer 9$/mois pour de la HD (720p) ou 19$/mois pour du Full HD (1080p).

Naturellement, on peut se douter que Microsoft va opérer à des modifications avec le rachat de Clipchamp. Les utilisateurs peuvent-ils s’attendre à avoir l’outil directement intégré dans Windows avec une future mise à jour ? C’est effectivement ce qu’il devrait se passer. Il serait ainsi possible de faire de petits montages vidéo, sans devoir télécharger un logiciel spécifique qui pourrait être payant.

Voici ce que dit Microsoft :

En tant qu’application web qui utilise toute la puissance de votre PC, Clipchamp est une solution naturelle pour étendre les expériences de productivité via le cloud avec Microsoft 365 pour les particuliers, les familles, les écoles et les entreprises. C’est également une solution idéale pour Windows, qui est une plateforme pour une créativité sans limites. Que vous soyez en train d’éditer des clips de jeux, de réaliser un projet scolaire, de rassembler les souvenirs de vos enfants ou de monter le prochain court-métrage indépendant, Clipchamp et Microsoft vous aideront à vous exprimer grâce au pouvoir émotionnel de la vidéo. Si vous êtes déjà un utilisateur de Clipchamp, tout va s’améliorer avec plus d’options, plus de puissance, et l’expérience de création facile que vous aimez.