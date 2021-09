Alan Wake Remastered officialisé sur PC, Xbox et PlayStation

Le jeu Alan Wake Remastered est maintenant officialisé. Le studio Remedy Entertainment va proposer le jeu cet automne sur PC, Xbox et PlaySation. C’est la première fois que la console de Sony aura cette licence.

Alan Wake Remastered sera en 4K et inclura le jeu de base, ainsi que les deux DLC Le Signal et L’Écrivain. Il y aura également des commentaires du directeur créatif, Sam Lake.

« Je suis très heureux de vous annoncer qu’au moment où j’écris ces lignes, Alan Wake Remastered est presque terminé. Confirmé, annoncé, à venir en partenariat avec Epic Games Publishing. Multiplateforme. Sur PC via l’Epic Games Store, Xbox, et pour la toute première fois, sur PlayStation, cette génération et la précédente », indique Sam Lake.

À l’origine, Alan Wake a vu le jour sur Xbox 360 en 2010 et sur PC en 2012. Voilà maintenant que la version Remastered arrivera à l’automne sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Il n’y a pas encore une date de sortie précise, mais il se murmure que le jeu verra le jour le 5 octobre prochain.

Alan Wake nous plonge dans un univers psychologique intense, sous fond de thriller et de tension psychologique. Vous incarnez Alan Wake, qui recherche désespérément sa fiancée disparue. Parcourez un monde vaste et riche, dans un environnement interactif. Suivez l’histoire pleine de rebondissements du protagoniste pour découvrir les largesses du scénario.