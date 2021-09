Battlefield Mobile se dévoile : premières images et bientôt une bêta

Electronic Arts dévoile un peu plus son futur jeu Battlefield Mobile. Nous avons le droit aux premières images, aux premiers détails, ainsi qu’à une date de sortie pour la version bêta. Pour rappel, la première annonce remonte au printemps.

Premier aperçu de Battlefield Mobile

« Rassemblez votre équipe et menez la charge ! La franchise Battlefield est arrivée sur mobile avec tous vos combats FPS préférés, un jeu d’équipe supérieur et une destruction qui définit le genre que vous attendez de Battlefield, maintenant plus palpitant que jamais », indique la description du jeu sur le Play Store.

Il sera possible de jouer avec la classe assaut, soutien, médecin ou éclaireur, comme c’est le cas sur les versions console et PC des différents Batteflield. Plusieurs véhicules seront disponibles, dont des chars et des ATV. En outre, Electronic Arts assure que les joueurs pourront détruire l’environnement (bâtiments, etc), tout comme ils pourront personnaliser et améliorer leurs équipements, armes et autres gadgets.

Une première bêta à l’automne

Dans une foire à questions, Electronic Arts fait savoir que la bêta de Battlefield Mobile sera d’abord disponible sur Android pour les utilisateurs en Indonésie et aux Philippines. Ce sera disponible dans le courant de l’automne et il faudra avoir un smartphone avec Android 7.0 Nougat au minimum. Il est bon de noter qu’une version iOS existera également, mais il faudra probablement attendre la version finale du jeu. Celle-ci verra le jour en 2022.

Il sera intéressant de voir quels compromis ont dû être faits pour adapter l’expérience de Battlefield à un matériel moins puissant, notamment en ce qui concerne la destruction à grande échelle et la taille des cartes. Les modes de jeu comme Conquête sont également longs, mais il est peu probable que les joueurs mobiles puissent s’en tenir à une partie de plus d’une demi-heure ou plus.

Battlefield Mobile sera disponible gratuitement au téléchargement. Il s’agira d’un titre spécifique aux appareils mobiles. Il n’y aura pas de cross-play avec la version console ou PC.